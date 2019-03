Արքայազն Հարին և Մեգան Մարքլը շնորհավորել են իրենց 99-ամյա երկրպագուհու ծննդյան տոնը

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարին և նրա կինը՝ դերասանուհի Մեգան Մարքլը շնորհավորել են իրենց 99-ամյա երկրպագու Դեֆնի Դանին ծննդյան տոնի կապակցությամբ: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին հայտնում է ABC News-ը:

«Սիրելի Դեֆնի, ես և իմ կինը մեր ջերմագին շնորհավորանքներն ենք հղում քեզ ծննդյանդ 99-ամյակի կապակցությամբ: Հուսով ենք, որ այս հիանալի օրը կանցկացնես ընտանիքի և ընկերների շրջապատում՝ դուրս գալով հիվանդանոցից»,- նշել են արքայական ընտանիքի ներկայացուցիչները:

Արքայազն Հարին առաջին անգամ հանդիպել էր Դանին 2015, ապա 2017 թվականին՝ Ավստրալիա կատարած այցերի ժամանակ:

Դեֆնի Դանն իր 99-րդ տարեդարձը դիմավորել է հիվանդանոցում:

Նրա դուստրը հայտնել է, որ Հարիի ու Մարքլի նամակն օգնել է մորը՝ ուժ գտնել և հաղթահարել հիվանդությունը:

Երբ Դեֆնի Դանին հարցրել են, թե նրա կարծիքով՝ ինչու է Հարին հիշել ծննդյան օրվա մասին՝ նա պատասխանել է. «Որովհետև ես հենց նոր նրան համբույր ուղարկեցի»:

War widow Daphne Dunne has made headlines across the world for being Prince Harry's favourite Aussie! Today, she's turning 99, and you'll never guess who sent her a birthday card... #9Today pic.twitter.com/JZNkOhRoyv