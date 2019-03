ԱՄՆ-ում քաղաքացին փորձել է մերկ նստել ինքնաթիռ

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ Չիկագոյի Օ’Հարա օդանավակայանում ձերբակալվել է ինքնաթիռ նստել փորձով մերկ ուղևորը: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին հայտնում է Fox News-ը:

Ուղևորները սկսել են նկարահանել նրան, երբ տվյալ անձն ամբողջությամբ մերկ քայլելիս է եղել թռիչքուղու վրա: Ոստիկանությունը ձերբակալել է նրան ու ծածկել ժիլետով:

Նշենք, որ սա վերջին օրերի ընթացքում առաջին ուղևորը չէ, որ փորձում է մերկ նստել ինքնաթիռ: Նախորդ շաբաթվա վերջին նմանօրինակ դեպք էր պատահել նաև Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում:

Multiple witnesses say he walked off a Delta flight at Terminal 2, but that hasn't been confirmed. He was quickly apprehended by airport authorities. #ORDairportops #ORDscanner pic.twitter.com/wIKVlsLZtk