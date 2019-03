Եկեղեցին չդադարող պատարագով օգնեց հայկական ընտանիքին չարտաքսվել Նիդերլանդներից. Թամրազյաններն ստացան բնակության իրավունք

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Նիդերլանդական եկեղեցին տոնում է՝ իմանալով, որ հոգևորականների չընդհատվող պատարագն օգնել է լուծել կեցություն հայցող հայկական ընտանիքի չարտաքսման խնդիրը: Հաագայի բողոքական եկեղեցին մարտի 26-ին հայտարարել է, որ Թամրազյանների հինգ հոգանոց ընտանիքը նիդերլանդական կառավարությունից ստացել է բնակության իրավունք:

Եկեղեցու խոսնակ, հոգևոր սպասավոր Թեո Հաթեման «Հաֆինգտոն փոստ»-ին հայտնել է, որ եկեղեցին անչափ ուրախ է Թամրազյանների համար և շնորհակալ Աստծուն: «Մենք գնահատում ենք, որ մեր աղոթքին միացան նաև Նիդերլանդների այլ կազմակերպություններ՝ հասնելու նման արդյունքի»,-նշել է նա:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ ընտանիքի ավագ դուստր Հայարփի Թամրազյանը «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին՝ գրությունն ուղեկցելով երախտիքի բանաստեղծությամբ:

Lieve mensen,

We hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc! #kinderpardon #kerkasielBethelhttps://t.co/fLEbffH61Q

Zie hieronder voor een nieuw gedicht pic.twitter.com/ydWvmTl2hN