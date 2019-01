Backstreet Boys-ը նոր ալբոմ Է թողարկել

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Backstreet Boys փոփ-խումբը թողարկել Է DNA անվանումը կրող նոր ալբոմը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հաղորդվում Է խմբի պաշտոնական կայքում: «Մենք նոր երաժշտության վրա աշխատել ենք ավելի քան երկու տարի, եւ ուրախ ենք այն ներկայացնելու ձեզ»,-ասված Է հաղորդագրության մեջ: «Սա մեր սիրելի ալբոմն Է խմբի ողջ 25-ամյա պատմության ընթացքում»,- նշվում Է Facebook-ի Էջում: Դրա մեջ մտնում Է 12 կոմպոզիցիա, որոնց թվում են՝ Don’t Go Breaking My Heart-ը, Chances-ը, No Place-ը եւ Breathe-ը: Ալբոմը հասանելի Է Apple Music-ում, Google Play-ում. այն կարելի Է լսել նաեւ «Յանդեքս.Երաժշտությունում», հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: