«Արսենալ»-ը և ՀՖՖ-ն շնորհավորել են Հենրիխ Մխիթարյանին

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի ֆուտբոլի Ֆեդերացիան և Լոնդոնի «Արսենալ»-ը շնորհավորել են Հենրիխ Մխիթարյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ:

«Ծնունդդ շնորհավոր, Միկի: Հենրիխ Մխիթարյանն այսօր դառնում է 30 տարեկան: Հուսով ենք՝ կանցկացնես լավ ծննդյան օր: Անհամբերությամբ սպասում ենք քեզ շուտով խաղադաշտում տեսնելուն»,-«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ` իր Թվիթերի էջում գրել է ակումբը:

HAPPY BIRTHDAY, MICKI! @HenrikhMkh turns 30 today - we hope you have a good one and we're looking forward to seeing you back on the pitch soon pic.twitter.com/58j6Qof9pk