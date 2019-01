ԱՄՆ-ում վթարի հետեւանքով 13,3 հազար լիտր շոկոլադ է թափվել ճանապարհին

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հունվարի 14-ին ԱՄՆ-ի Ֆլագսթաֆ քաղաքի (Արիզոնայի նահանգ) մերձակայքում տեղի ունեցած վթարի պատճառով շրջվել Է ցիստեռն-կցանքը, ինչի հետեւանքով շուրջ 13,3 հազար լիտր հեղուկ շոկոլադ Է թափվել ճանապարհի երթեւեկելի մաս: Այն մաքրելու համար պահանջվել Է շուրջ չորս ժամ: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Արիզոնայի հասարակական անվտանգության վարչությունը:

«Շոկոլադի գետն արգելափակում Է արեւմտյան ուղղությամբ տրանսպորտի երթեւեկությունը I-40 մայրուղով՝ Ֆլագսթաֆից դեպի արեւելք ընկած հատվածում: Ավտոցիստեռնը, որը 13,3 հազար լիտր շոկոլադ Էր տեղափոխում, շրջվել Է»,- ճշտել Է գերատեսչությունն իր Twitter-ում:

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարից վարորդները չեն տուժել: Վթարի պատճառ Է դարձել ավտոմոբիլի կցորդման եւ ցիստեռնի հետ կցանքի անսարքությունը, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD