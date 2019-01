Չինական «Չանե-4» ապարատը Լուսնի հակառակ կողմի համայնապատկերային լուսանկարներ է ուղարկել

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Չինական «Չանե-4» տիեզերական ապարատը, որը հունվարի սկզբին փափուկ վայրԷջք Է կատարել Լուսնի հակառակ կողմում, ուղարկել Է Երկրի բնական արբանյակի համայնապատկերային լուսանկարները: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հունվարի 11-ին հայտնել Է Չինաստանի Ազգային տիեզերական վարչությունը (CNSA):

Վարչությունը հրապարակել Է 360 աստիճանի լուսանկար, որը կատարվել Է «Չանե-4»-ի վերին մասում ամրացված տեղագրական խցիկով: Լուսանկարը Երկիր Է հաղորդվել «Ցյուեցյաո» վերահեռարձակիչ-արբանյակի միջոցով, որն անցյալ տարվա հունիսին Լուսնի հակառակ կողմում հաջողությամբ դուրս Է եկել Լագրանժի L2 կետ՝ դառնալով աշխարհում առաջին արբանյակը, որը գործում Է հալո-ուղեծրում, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

#China's Chang'e-4 probe sent back world's first 360-degree color panorama photo of moon's far side landscape after a historic soft landing on uncharted area, the China National Space Administration (CNSA) released Friday. pic.twitter.com/NCneLjWvmR