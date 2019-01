﻿Ցանցում հրապարակել են Linkin Park-ի մենակատար Չեսթեր Բենինգթոնի վերջին երգը

ԵՐԵՎԱՆ, 10 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Linkin Park ռոք-խմբի վոկալիստ Չեսթեր Բենինգթոնի վերջին աշխատանքներից մեկը դարձել Է նրա երկրպագուների սեփականությունը: Այս շաբաթ Lamb Of God խմբի կիթառահար Մարկ Մորթոնը YouTube տեսահոսթինգում զետեղել Է Cross Off համատեղ սինգլը, որը ձայնագրվել Էր Բենինգթոնի մահվանից երկու ամիս առաջ, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Նա օժտված Էր այնպիսի ձայնով, որը մեկ անգամ Է հանդիպում մի ամբողջ դարաշրջանի ընթացքում: Նրան անկարելի Է որեւԷ մեկի հետ շփոթել,-հայտարարել Է Մորթոնը Beats 1 ռադիոկայանին տված հարցազրույցում:-Դա պարզապես աստծո պարգեւն Է»:

Սինգլը ներառված Է Anesthetic ալբոմում, որը վաճառքի կհանվի մարտի 1-ին: Ալբոմում նաեւ տեղ են գտել Papa Roach խմբի վոկալիստներ Ջեքոբի Շեդիքսի եւ Lamb Of God-ի Ռենդի Բլայթի, Guns N’ Roses-ի նախկին կիթառիստ Սլեշի, Alter Bridge-ից Մայլզ Քենեդիի եւ այլ երաժիշտների համատեղ երգերը:

41-ամյա Բենինգթոնին 2017 թվականի հուլիսի 20-ին մեռած գտել են Լոս Անջելեսի մերձակա Փալոս-Վերդես-Էսթեյսում գտնվող իր տանը:

Linkin Park-ը հիմնվել Է 1996 թվականին: Խումբը Grammy հեղինակավոր մրցանակի Է անվանակարգվել վեց անգամ եւ երկու անգամ արժանացել Է այդ պարգեւին: Խումբը թողարկել Է յոթ ստուդիական ալբոմ, որոնք տարածվել են ավելի քան 70 միլիոն օրինակով, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: