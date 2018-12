Չինաստանում ավտոբուսն առեւանգած տղամարդն առնվազն հինգ մարդու է սպանել

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Չինաստանի արեւելքի Ֆուցզյանի նահանգում դանակով զինված տղամարդն առեւանգել Է երթուղային ավտոբուսը՝ պատանդ վերցնելով ուղեւորներին: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, դեկտեմբերի 25-ին հայտնել Է Guancha.cn-ը:

Ավտոբուսը վրաերթի Է ենթարկել հետիոտներին, ինչի հետեւանքով զոհվել Է առնվազն հինգ մարդ, այդ թվում՝ ոստիկանության մի աշխատակից: Ընդամենը հաղորդվում Է 21 տուժածների մասին: Վիրավորների վիճակը չի ճշտվում, նրանց բուժօգնություն Է ցուցաբերվում:

Տղամարդուն տեղում բռնել են, իշխանությունները տեղի ունեցածի հետաքննություն են սկսել: Չարագործի դրդապատճառները հայտնի չեն:

A man hijacked a bus and drove it into a crowd in China’s #Longyan, killing five people and injuring 21. This footage shot on the scene shows police officers pouncing on the alleged hijacker.pic.twitter.com/DYlOY2mpPz