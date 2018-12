Ռուսգվարդիայի անսամբլը ներկայացրել Է Last Christmas երգի տեսահոլովակը

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՌԴ ազգային գվարդիայի զորքերի երգի եւ պարի ակադեմիական անսամբլը՝ գեներալ-մայոր Վիկտոր Ելիեսեեւի ղեկավարությամբ, ներկայացրել Է Ջորջ Մայքլի Last Christmas երգի տեսահոլովակը, որի նկարահանումները տեղի են ունեցել Կարմիր հրապարակի սահադաշտում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Ռուսգվարդիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վալերի Գրիբակինի խոսքով՝ տեսահոլովակը թողարկվել Է երաժշտի մահվան երկրորդ տարելիցի եւ Ամանորի առթիվ: Ջորջ Մայքլը (իսկական անունը՝ Գեորգիոս Կիրիակոս Պանայոտու) մահացել Է 2016 թվականի դեկտեմբերի 25-ին կյանքի 54-րդ տարում:

Երգչի կարիերիայի ընթացքում, ինչպես մենակատարի, այնպես Էլ Wham! դուետի կազմում, վաճառվել Է նրա շուրջ հարյուր միլիոն ձայնագրություն: Ամենահանրաճանաչ սինգլներն են դարձել Careless Whisper-ը, Jesus to a Child-ը, Last Christmas-ը, Wake Me Up Before You Go-Go-ն, ինչպես նաեւ ամերիկացի երգչուհի Արետա Ֆրանկլինի հետ համատեղ ձայնագրված I Knew You Were Waiting-ը (For Me), հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: