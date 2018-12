Բուդապեշտում բողոքի բազմահազարանոց ակցիա է անցկացվել «ստրկական օրենքի» դեմ

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հերթական անգամ հազարավոր մարդիկ են լույս դեկտեմբերի 17-ի գիշերը Բուդապեշտի փողոցներ դուրս եկել ի նշան Վիկտոր Օրբանի կառավարության գործողությունների, մասնավորապես վերջերս հավանության արժանացած աշխատանքային օրենսդրության մի շարք դրույթների դեմ բողոքի: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Independent-ը:

Այդ ակցիան արդեն չորրորդն Է դարձել վերջին շաբաթվա ընթացքում: Ցույցի ընթացքում բողոքողների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջեւ բախումներ են տեղի ունեցել, այդ թվում՝ Հունգարիայի խորհրդարանի շենքի մերձակայքում:

Ակցիայի մասնակիցները հրկիզիչ խառնուրդով շշեր են նետել իրավակարգի պահապանների վրա, ի պատասխան ոստիկանները արտասվաբեր գազ են կիրառել: Իրավապահ մարմինների տվյալներով՝ ընդհարումների հետեւանքով վերքեր են ստացել մի քանի ոստիկաններ: Բողոքի ակցիաների մասնակիցների շրջանում տուժածների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն նշվում: Ակցիայի մասնակիցները դժգոհ են, մասնավորապես, վերջերս հավանության արժանացած օրենքից, որը թույլատրելի արտաժամյա աշխատանքի ավելացում Է նախատեսում տարեկան մինչեւ 400 ժամ:

Բացի այդ, ակցիաներն անցկացվում են նաեւ ի նշան վարչական գործերի նոր դատարանների ստեղծման վերաբերյալ անցած շաբաթ ընդունված օրենքի դեմ բողոքի, որոնք գտնվելու են երկրի կառավարության հսկողության ներքո: Նոր ատյանների լիազորությունների մեջ մտնելու Է ընտրական գործընթացի, բողոքների եւ կոռուպցիայի հետ կապված հարցերի քննարկումը: Այդ նախաձեռնության քննադատները գտնում են, որ կառավարությունը փորձելու Է նշանակել երկրի ղեկավարությանը լոյալ դատավորների: Դիտորդները նշում են, որ Հունգարիայում տեղի ունեցող այս ցույցերը հիշեցնում են «դեղին բաճկոնավորների» շարժման՝ արդեն մեկ ամսից ավելի Ֆրանսիայում շարունակվող բողոքի ակցիաները, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը:

Several thousand #protesters have marched peacefully through #Budapest for a 4th day to oppose laws introduced by the #Hungarian govt that critics say will restrict workers' rights #SlaveLaw pic.twitter.com/c1546L2cYN