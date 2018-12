Լոնդոնում կողոպտել են Պոլ Մակկարտնիի տունը. The Daily Mail

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Բրիտանական ոստիկանությունը հետաքննում Է The Beatles խմբի նախկին մասնակից Պոլ Մակկարտնիի՝ 10մլն ֆունտ (12,6 մլն դոլար) արժողությամբ լոնդոնյան տան կողոպուտը: Այդ հանցագործությունը, ինչպես դեկտեմբերի 14-ին հայտնել Է The Daily Mail թերթը, կատարվել Է Freshen Up համաշխարհային համերգային շրջագայության բրիտանական փուլի շրջանակում Լիվերպուլում նրա համերգից մի քանի օր առաջ, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:Համերգային շրջագայությունը մեկնարկել Է սեպտեմբերի 17-ին Կանադայում Մակկարտնիի չորս ելույթներով: Սքոթլենդ-Յարդում հաստատել են, որ կողոպուտի եւ կոտրանքի հետքերի վերաբերյալ կանչն ստանալուց հետո ոստիկանության սպաները մի քանի ավտոմեքենայով ժամանել են մայրաքաղաքի Սենտ-Ջոնս-Վուդ շրջան: Գողացվածի մասին չի հաղորդվում:Մակկարտնիի պաշտոնական ներկայացուցիչը հրաժարվել Է հայտնել, թե նա եւ իր տիկինը՝ Նենսի Շեւելը, արդյոք տանն են եղել կողոպտման պահին:Լոնդոնի ոստիկանության տեղեկատվության համաձայն՝ տեղի ունեցածի կապակցությամբ ձերբակալություններ դեռեւս չեն կատարվել, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: