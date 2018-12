Մահացել է դերասան Ֆիլիպ Բոսկոն. NYT

ԵՐԵՎԱՆ, 5 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Դեկտեմբերի 3-ին կյանքի 89-րդ տարում մահացել Է դերասան, Tony թատերական մրցանակի դափնեկիր Ֆիլիպ Բոսկոն, որը խաղացել Է «Երկուսը. Ես եւ իմ ստվերը» (It Takes Two, 1995) եւ ««Իմ լավագույն ընկերոջ հարսանիքը» (My Best Friend՚s Wedding, 1997) ֆիլմերում: Դեկտեմբերի 4-ին այս մասին հայտնել Է The New York Times (NYT) թերթը, տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը:

Բոսկոն մահացել Է Նյու Ջերսիի իր տանը: Նրա դստեր խոսքով՝ արտիստի մահվան պատճառ են դարձել թուլամտության հարուցած բարդությունները:

The Hollywood Reporter հանդեսի տվյալների համաձայն՝ 1960-ից մինչեւ 2006 թվականը Բոսկոն խաղացել Է Բրոդվեյի շուրջ 50 բեմադրություններում: Իր կարիերայի ընթացքում նա վեց անգամ դարձել Է Tony մրցանակի անվանակարգորդ: 1989 թվականին նա այդ պարգեւին Է արժանացել «Տենորին պա՜րտք տվեք» ներկայացման մեջ խաղացած դերի համար, որը բեմադրվել Էր ըստ Քեն Լյուդվիգի պիեսի:

Բոսկոն հայտնվել Է նաեւ կինոԷկրաններին՝ դերեր կատարելով այնպիսի կինոժապավեններում, ինչպիսիք են «Երեք տղամարդ եւ նորածինը» (1987), «Առաջին կանանց ակումբը» (1996) եւ «Քեյթը եւ Լեոն» (2001), հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: