Աստծու մասին Էյնշտեյնի նամակը վաճառել են 3 մլն դոլարով

ԵՐԵՎԱՆ, 5 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ալբերտ Էյնշտեյնի նամակն Աստծու մասին Նյու Յորքում գրեթե 3 միլիոն դոլարով վաճառվել Է Christie՚s-ի աճուրդում: Այս մասին աճուրդային տունը հայտնել Է «Թվիթերում», տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

#AuctionUpdate: Albert Einstein’s God Letter sold at Christie’s New York for $2,892,500, against a high estimate of $1.5 million. https://t.co/yRdlqrtbLc