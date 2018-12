Երեք տարվա ընթացքում աշխարհում ահաբեկչության զոհերի թիվը կրճատվել է գրեթե երկու անգամ

ԵՐԵՎԱՆ, 5 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 2014 թվականի առավելագույն ցուցանիշի համեմատությամբ աշխարհում ահաբեկչության զոհերի թիվը կրճատվել Է 44 տոկոսով եւ 2017 թվականի արդյունքներով կազմել 18,8 հազար: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, ասված Է «Ահաբեկչության գլոբալ ինդեքս» զեկույցում, որը դեկտեմբերի 5-ին Լոնդոնում ներկայացրել Է Տնտեսության եւ խաղաղության ինստիտուտը (The Institute for Economics and Peace):

Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ ահաբեկիչների ձեռքով զոհվող մարդկանց թիվը նվազում Է երրորդ տարին անընդմեջ: Որպես դրա հիմնական պատճառներից մեկը նշվում Է «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորման շարունակվող թուլացումը Իրաքում եւ Սիրիայում, որտեղ բացարձակ թվերը առավել զգալի բարելավում են արձանագրել: Սիրիայում ահաբեկիչների կողմից սպանված մարդկանց թիվը մեկ տարվա ընթացքում նվազել Է գրեթե երկու անգամ՝ 2016 թվականի 2,1 հազարի դիմաց մինչեւ 1,1 հազար՝ 2017 թվականին: Իրաքում 2017 թվականին մոտավորապես 4,5 հազար սպանված Է եղել՝ մեկ տարի առաջվա գրեթե 9,8 հազարի համեմատությամբ: Զեկույցի համաձայն՝ 2017 թվականին աշխարհում մարդկային զոհերի հանգեցրած ահաբեկչական գործողություններ են կատարել 169 խմբավորումներ: Դրանում նշվում Է, որ գլոբալ ահաբեկչությունը 2017 թվականին 52 մլրդ դոլարի վնաս Է պատճառել համաշխարհային տնտեսությանը, ինչը 42 տոկոսով պակաս Է, քան մեկ տարի առաջ: Մարդկային զոհերի հանգեցրած ահաբեկչական գործողություններ են կատարվել աշխարհի 67 երկրներում, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: