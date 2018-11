Բրիտանիայում տերերին են վերադարձրել ոստիկանին կծած շնիկին

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մեծ Բրիտանիայի իրավապահ մարմինները տերերին են վերադարձրել չաու-չաու ցեղատեսակի շնիկին, որը ոստիկանին կծելու համար շնաբուծարան Էր ուղարկվել մինչեւ ինը ամիս ժամկետով: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Նորթհեմփթոնշիրի կոմսության ոստիկանությունը: «Չաու-չաու ցեղատեսակի շունը, որին ոստիկանները բռնել Էին այն բանից հետո, երբ նա երկու անգամ կծել Է ոստիկանության աշխատակցին, վերադարձվել Է տերերին»,- ասված Է ոստիկանության հայտարարության մեջ:

Ինչպես ավելի վաղ հայտնել Է Daily Mail հրատարակությունը, միջադեպը նոյեմբերի 16-ին տեղի Է ունեցել Նորթհեմփթոնշիրի կոմսության Սթոք-Բրուեռն գյուղում: Բանգլ անունով չորսամսական շնիկը դուրս Է վազել իր տերերի՝ միլիոնատեր բանկիրներ Հեյսերի տան դարպասից, եւ հայտնվել ճանապարհի վրա՝ թույլ չտալով, որ ավտոմեքենաներն անցնեն: Այնտեղ նրան փորձել Է բռնել ոստիկանը, բայց անհնազանդ շունը կծել Է նրա ձեռքի դաստակը եւ նախաբազուկը: Շանը տարել են բաժին եւ գցել վանդակը: Կարգի պահապանները պնդում են, որ գործել են 1991 թվականի օրենքին՝ «Վտանգավոր շների մասին» ակտին, համապատասխան:

Ոստիկանների վճիռը բողոքներ Է առաջացրել բնակիչների շրջանում: Նրանց կարծիքով՝ շնիկի նկատմամբ անհամաչափ խիստ վճիռ Է կայացվել: Վեց օրում ավելի քան 2,5 հազար մարդ Է անդամագրվել Facebook-ում ձեւավորված խմբին, որը կոչ Էր անում ազատ արձակել Բանգլին: Շան տերը՝ Դեւիդ Հեյսը, հայտարարել Է, որ հարգում Է ոստիկանությանը, բայց վճիռը համարում Է չափազանց խիստ եւ ոչ համարժեք: Նաեւ, Հեյսի խոսքով, շունը վանդակում վախ ու սթրես Է ապրում: Նա փաստաբանների Էր վարձել, որպեսզի նրանք պարզեն տեղի ունեցածը եւ ազատեն շնիկին, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

@NptonPolice #FreeBungle real criminals have been locked up for less for serious crimes.Police officers fault for cornering him. How would you feel if you were cornered by strangers? #Bungle was scared. Get him back home to his family Tax payers money being used to keep him caged pic.twitter.com/dEmGm9UPwp