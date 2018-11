Կանադայում թողարկել են ուղղահայաց թղթադրամներ՝ ռասիզմի դեմ մարտիկ-կնոջ պատկերով

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Կանադայում շրջանառության մեջ են դրվել 10 դոլար անվանական արժեքով եզակի ուղղահայաց թղթադրամներ՝ Վիոլա Դեսմոնդի (1914 – 1965)՝ Կանադայում առաջին կնոջ պատկերով, որը պայքարել Է հանուն երկրի թխամորթ բնակչության իրավունքների: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, ասված Է Կանադայի բանկի կայքում:

Canada's new $10 bill featuring civil rights heroine Viola Desmond goes into circulation today... and it's fantastic. I'm going to proudly celebrate her dignity and courage while spending my first $10 at a small local business. #cdnpoli



Photo by Darren Calabrese/Canadian Press pic.twitter.com/KQsrspmFoV