Հյուսիսային Իռլանդիայի գործերի բրիտանացի նախարարը հրաժարական է տվել Brexit-ի պատճառով

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մեծ Բրիտանիայի՝ Հյուսիսային Իռլանդիայի գործերի նախարար Շեյլեշ Վարան նոյեմբերի 15-ին երկրի կառավարության ղեկավար Թերեզա Մեյին խնդրագիր Է ներկայացրել պաշտոնաթողության մասին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Մեծ դառնությամբ ու ափսոսանքով ես վարչապետին ներկայացրեցի Հյուսիսային Իռլանդիայի գործերի նախարարի պաշտոնը թողնելու խնդրագիրը»,-գրել Է նա Twitter-ում՝ հաղորդագրությանը կցելով փաստաթղթի լուսանկարը: Խնդրագրում Վարան անհամաձայնություն Է հայտնել Brexit-ի վերաբերյալ համաձայնագրի նախագծին:

«Ես չեմ կարող պաշտպանել Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու շուրջ ԵՄ-ի հետ համաձայնեցված պայմանագիրը»,-հայտարարել Է նախարարը: Նախօրյակին հինգժամյա քննարկումից հետո Մեծ Բրիտանիայի նախարարների կաբինետը հավանություն Է տվել Brexit-ի վերաբերյալ համաձայնագրի տեքստին: Տեղեկացվել Է, որ փաստաթղթին դեմ Է արտահայտվել կառավարության անդամների մեկ երրորդը, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը:

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD