Nokia-ն կոճակավոր նոր հեռախոս է ներկայացրել

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ֆինլանդիայի HMD Global ընկերությունը ներկայացրել Է Nokia 106 նոր շարժական կոճակավոր հեռախոսը: Համապատասխան տեսագրությունը նոյեմբերի 14-ին հայտնվել Է արտադրության գծով տնօրեն Յուհո Սարվիկասի Twitter-ում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Գեղեցիկ, հուսալի եւ շատ մատչելի Nokia 106-ը կապ Է ապահովում բոլորի համար: Անընդհատ խոսակցության հնարավորություն 24 ժամ, ինչպես նաեւ մի ամբողջ ամիս սպասման ռեժիմով»,- գրել Է Սարվիկասը:

Արտադրողի պաշտոնական կայքի տեղեկատվության համաձայն՝ նոր մոդելն ապահովում Է երկու սիմ-քարտի աշխատանք, ունի 1,8-դյույմանոց դիսփլեյ եւ 4 Մբայթ ծավալի հիշողություն: Հեռախոսը թույլ Է տալիս պահպանել մինչեւ 2000 կոնտակտ եւ 500 տեքստային հաղորդագրություն, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Please welcome the all-new Nokia 106 to the family! Beautiful, reliable, yet extremely affordable, the Nokia 106 delivers connectivity for everyone. 1 day talk time, 1 month standby time #nokiamobile pic.twitter.com/wbmKDqasK6