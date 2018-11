Բելգիացի սյուռեալիստի նկարը դարձել Է Նյու Յորքի աճուրդի թոփ-լոտը

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Բելգիացի սյուռեալիստ նկարիչ Ռենե Մագրիտի (1898 – 1967) «Հրդեհ» (L՚incendie) նկարը դարձել Է ամենաթանկ լոտն իմպրեսիոնիստների եւ արդի նկարիչների գործերի՝ նոյեմբերի 13-ին Նյու Յորքում կայացած աճուրդում:

Ինչպես ՏԱՍՍ-ին հայտնել Է Sotheby՚s աճուրդային տան ներկայացուցիչ Հալլի Ֆրիրը, 1948 թվականին ստեղծված այդ նկարը վաճառվել Է 4,335 միլիոն դոլարով՝ գրեթե եռապատիկ թանկ նախնական գնահատումից, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Պիեռ Օգյուստ Ռենուարի (1847 – 1919 ) վրձնի «Կինը պարտեզում» (Femme Au Jardin) կտավը վաճառվել Է 1,395 միլիոն դոլարով:

#AuctionUpdate: It's Magritte Mania! After last night's record-breaking sale of the artist's 'Le Principe du Plaisir (The Pleasure Principle),' 'L’Incendie' from 1948 sells for $4.3 million pic.twitter.com/iedeiclss0