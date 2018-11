Հայտարարվել Է «Գահերի խաղի» վերջին եթերաշրջանի թողարկման ժամկետը

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: HBO հեռուստաալիքը հայտարարել Է «Գահերի խաղը» սերիալի ութերորդ եթերաշրջանի թողարկման վերջնական ժամկետը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հաղորդվում Է ալիքի Twitter-օգտահաշվում: Նոր Էպիզոդները կթողարկվեն 2019 թվականի ապրիլին:

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH