ԵՐԵՎԱՆ, 9 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մելբուռնում մարդ Է զոհվել դանակով զինված տղամարդու հարձակման հետեւանքով: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, մամուլի ասուլիսում պատմել Է Ավստրալիայի Վիկտորիայի նահանգի ոստիկանության ներկայացուցիչ Դեւիդ Քլեյթոնը: «Երեք մարդ դանակի վերքեր Է ստացել: Ցավոք, նրանցից մեկը տեղում մահացել Է: Մյուս երկուսը ներկայում գտնվում են հիվանդանոցում»,-ճշտել Է նա:

ԶԼՄ-ների տվյալներով՝ բախումը տեղի Է ունեցել այն բանից հետո, երբ մի ավտոմեքենա Է բռնկվել Սուոնսթոն-սթրիթ փողոցում: Տեսադիտարկման խցիկների կադրերում երեւում Է՝ ինչպես Է տղամարդը, զենքը թափահարելով, նետվում ոստիկանության սպայի վրա: Ավելի ուշ հայտնի Է դարձել, որ հարձակվողին բռնել են, ոստիկաններից մեկը կրակել Է նրա կրծքին, այժմ տղամարդը օրհասական վիճակում գտնվում Է հիվանդանոցում:

Քլեյթոնը հավելել Է, որ «ահաբեկչության հետ միջադեպի կապը չի հաստատվել», այլ կասկածյալներ առայժմ չկան:

Ոստիկանությունը միջադեպի վայր Է ժամանել այն մասին հաղորդումից հետո, որ ավտոմեքենան մխրճվել Է առեւտրական շենքի մեջ ու բռնկվել, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

WARNING: disturbing images. Police have shot a man after a car explosion in Melbourne's Bourke st. Witnesses say he was wielding a knife- others have been injured. More to come @10NewsFirstPER pic.twitter.com/ehMJOEIwKl