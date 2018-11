Samsung-ը երկու տակ ծալվող սմարթֆոն Է ներկայացրել

ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Samsung-ը Infinity Flex ճկուն Էկրանն Է ներկայացրել նոյեմբերի 7-ին Սան-Ֆրանցիսկոյում կայացած ամենամյա խորհրդաժողովում: Միջոցառումը հեռարձակվել Է YouTube-ով, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: «Infinity Flex դիսփլեյն ապագա սմարթֆոնի հիմքն Է»,-հայտարարել Է Ջասթին Դենիսոնը՝ ընկերության շարժական արտադրանքի մարկետինգի գծով ավագ փոխնախագահը:

Finally, a smartphone that doesn’t look like every other smartphone.



Samsung’s folding phone is the most interesting idea I’ve seen in smartphone design for years. https://t.co/lAD4SeJ79M pic.twitter.com/F7iwgmgpXB