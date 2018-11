The Beatles-ը թողարկել Է In The U.S.S.R. երգի տեսահոլովակը



ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: The Beatles բրիտանական խումբը թողարկել Է 1968 թվականի In The U.S.S.R. երգի տեսահոլովակը: Հոլովակը հրապարակված Է կոլեկտիվի You-Tube-ալիքում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Տեսանյութում տեղ են գտել խորհրդային կինոխրոնիկայի կադրեր: Մասնավորապես, հոլովակում կարելի Է տեսնել Կարմիր հրապարակը, Գրասենյակների տունը՝ Սվերդլովսկում եւ խորհրդային պարուհիների: Հոլովակի թողարկումը նվիրված Է White Album սկավառակի հոբելյանական վերահրատարակման ռելիզին: Back In The U.S.S.R. թրեքը թողարկվել Է այդ ալբոմում: