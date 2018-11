Նյու Յորքում բադ-մանդարինկան Համացանցի աստղ Է դարձել

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Նյու Յորքի կենտրոնական զբոսայգում նկատել են արու բադ-մանդարինկա, որը մեծ իրարանցում Է առաջացրել: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է NDTV-ն: Թռչնի հայտնվելը, որն ԱՄՆ-ի վայրի բնության մեջ չի հանդիպում, շատ Է զարմացրել թռչնաբաններին. չԷ որ տեղական կենդանաբանական այգիներից ոչ մեկը չԷր հայտնել թռչնի կորելու մասին:

Բադին ցուցադրող տեսանյութը տարածվել Է սոցիալական ցանցերի օգտատերերի կողմից: Այդ հոլովակները հազարավոր դիտումներ են հավաքում, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

The Central Park Pond's newly-arrived male Mandarin Duck (we still do not know how it got here) unseated the Wood Duck as prettiest duck in the park. Gus Keri brings us close-up video pic.twitter.com/cauqVt4kSK