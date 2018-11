Սոֆիա ռոբոտի թվիթերի էջում Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանի հետ լուսանկար է հրապարակվել

ԵՐԵՎԱՆ, 6 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Սոֆիա ռոբոտի թվիթերի էջում հրապարակվել է լուսանկար ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա տիկին Աննա Հակոբյանի հետ:

«Իմ սելֆին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ: Ես հիմա սելֆիների հավաքածու ունեմ, միգուցե նկարների ալբոմ ունենամ»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ գրառում է կատարել Սոֆիա ռոբոտը:

My selfie with the Prime Minister of #Armenia! I have quite the collection of selfies now, should I start a scrap book? pic.twitter.com/SMnifdz4HH