Չինաստանում ավտոբուսի վարորդի եւ ուղեւորուհու կոնֆլիկտը հանգեցրել Է մահացու վթարի

ԵՐԵՎԱՆ, 2 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Չինաստանում ավտոբուսը Յանցզի գետն Է ընկել Չունցին քաղաքի տարածքում ուղեւորուհու եւ փոխադրամիջոցի վարորդի միջեւ տեղի ունեցած ծեծկռտուքի պատճառով: Պատահարի զոհ Է դարձել 13 մարդ, եւս երկուսն անհետ կորած են համարվում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Sina լրատվական պորտալը:

Հրատարակության տեղեկատվության համաձայն, կոնֆլիկտի պատճառը դարձել Է այն, որ կինը բաց Էր թողել կանգառը եւ վարորդից պահանջել Էր կանգնեցնել ավտոբուսը: Վերջինս հրաժարվել Էր կատարել խնդրանքը, քանի որ այդ պահին փոխադրամիջոցն արդեն անցնում Էր գետի վրայի կամրջով: Չինուհին սկսել Է անպատվել վարորդին, այնուհետեւ հարվածել Է նրան:

Հրապարակված կադրերում երեւում Է, թե ինչպես Է տղամարդը փորձել պաշտպանվել եւ պատասխան հարված հասցնել, ինչի պատճառով ստիպված Է եղել աջ ձեռքը հետ քաշել ղեկից եւ շեղվել ճանապարհից: Այդ պահին նա կորցրել Է կառավարումը, եւ ժամում 51 կիլոմետր արագությամբ ընթացող ավտոբուսը դուրս Է եկել հանդիպական գոտի, որտեղ բախվել Է մարդատար ավտոմեքենայի, մխրճվել արգելփակոցի մեջ եւ ընկել գետը: Չինաստանի իշխանություններն արտակարգ պատահարի վայր են ուղարկել տասնյակ փրկարարների, ոստիկանների, ջրասուզակների ու կամավորների: Մասնագետներին հաջողվել Է փոխադրամիջոցը բարձրացնել 70-մետրանոց խորությունից, գործարկելով մի քանի նավ եւ անցկացնելով ընդջրյա աշխատանքներ:

Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM