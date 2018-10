Բելգիայում 18-մետրանոց կետ է ափ նետվել

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 18-մետրանոց կետ Է դուրս նետվել Հյուսիսային ծովի բելգիական ափ՝ Դե Կոկ առողջարանային գոտու շրջանում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հոկտեմբերի 25-ին հայտնել Է RTL հեռուստաալիքը:

Ոստիկանությունը բնակչությանը խնդրում Է չմոտենալ սատկած ծովային կենդանուն:

Բելգիայի Բնական գիտությունների ինստիտուտի գնահատմամբ՝ կետը ափ Է նետվել լույս հոկտեմբերի 25-ի գիշերը: Այն, թե ինչպես Է նա հայտնվել բելգիական տարածքային ջրերում, կպարզվի պաթոլոգո-անատոմիական անալիզի միջոցով, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

