Սաուդցի սպանված լրագրողի հարսնացուն հուզիչ ուղերձ Է հղել նրան

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Սաուդցի սպանված լրագրող Ջամալ Հաշքաջիի հարսնացուն՝ Հատիցե Չենգիզը, Twitter-ում հետմահու ուղերձ Է հրապարակել իր սիրեցյալին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Աղջիկը մի հատված Է զետեղել Հաշքաջիի տեսահարցազրույցից, որն ավելի վաղ նկարահանվել Էր վավերագրական ֆիլմի համար: Լրագրողի մենախոսության ձայնագրման ժամանակ նրա ծնկներին Է ցատկել կատուն: Թղթակիցը ծիծաղելով խնդրել Է օպերատորին՝ այդ հատվածը պահպանել կինոնկարում:

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq