Արքայազն Հարին եւ Մեգան Մարքլը երեխայի են սպասում

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մեծ Բրիտանիայի թոռը՝ արքայազն Հարին, եւ նրա տիկինը՝ Մեգան Մարքլը, իրենց առաջնեկի լույս աշխարհ գալուն սպասում են 2019 թվականի գարնանը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հոկտեմբերի 15-ին Twitter-ի իր Էջում հայտնել Է Քենսինգտոնյան պալատը:

«Սասեքսի դուքսն ու դքսուհին շատ ուրախ են հայտարարելու, որ Սասեքսի դքսուհին երեխայի ծնվելուն սպասում Է 2019 թվականի գարնանը»,- ասված Է հաղորդագրության մեջ:

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk