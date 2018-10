Հնդկաստանում օդանավը վերթիռի ժամանակ դիպել է օդանավակայանի արգելապատին

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Air India ավիաընկերության ինքնաթիռը, որը Հնդկաստանի Տրիչինիպոլի քաղաքից (երկրի հարավի Թամիլնադի նահանգ) մեկնել Էր Դուբայ, հարկադրական վայրԷջք Է կատարել Մումբայում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է NDTV հեռուստաալիքը:

Նրա տվյալների համաձայն՝ օդանավը վերթիռի ժամանակ իր շասսիներով դիպել Է օդանավակայանի արգելապատին ու վնասել դրանք: Դրանից հետո օդանավի հրամանատարը որոշում Է ընդունել ինքնաթիռը շրջել դեպի Մումբայ, որտեղ Էլ ավելի ուշ բարեհաջող վայրԷջք Է կատարել: Նշվում Է, որ ինքնաթիռում գտնվող 136 ուղեւորները եւ անձնակազմի անդամները չեն տուժել:

ՎայրԷջքից քիչ հետո ուղեւորներին նոր օդանավ Է տրամադրվել, որով նրանք մեկնել են Դուբայ: Երկու օդաչուները ժամանակավորապես հեռացվել են աշխատանքից, նրանց նկատմամբ ստուգում Է իրականացվում: Միջադեպի այլ մանրամասնություններ չեն ներկայացվում, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

The image of damaged #Airindia flight @aaiTRZairport to #Dubai . pic.twitter.com/KGO6xNEylr