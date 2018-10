Շառլ Ազնավուրը կմնա Հայաստանի և Ֆրանսիայի կապող օղակ՝ շնորհիվ «Ազնավուր» կենտրոնի. Էմանուել Մակրոն

View this post on Instagram

Charles Aznavour devait être avec nous à Erevan aujourd'hui. Ce devait être un rendez-vous avec sa chère Arménie mais aussi avec la langue française. Il avait une passion pour elle, il a travaillé sur les mots toute sa vie. Il a fini par devenir un des plus grands ambassadeurs de la langue française dans le monde. Charles Aznavour continuera d’être le trait d’union entre la France et l’Arménie grâce à ce lieu de transmission et de culture.