ԵՐԵՎԱՆ, 10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 74 տարեկան հասակում ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիայի նահանգի Ուեսթլեյք Վիլիջ քաղաքում մահացել Է դերասանուհի Սելեստա Յառնալը: Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է The Hollywood Reporter հանդեսը՝ վկայակոչելով դերասանուհու ամուսնուն:

1967 թվականին Յառնալն Էպիզոդիկ դեր Է խաղացել «Աստղային ուղի. Օրիգինալ սերիալ» (Star Trek: The Original Series, 1967) գիտաֆանտաստիկ կինոհերոսապատումի սերիաներից մեկում: 1968 թվականին խաղացել Է «Մի փոքր կյանք, մի փոքր սեր» (Live a Little, Love a Little, 1968) ֆիլմում երգիչ Էլվիս Փրեսլիի հետ:

2014 թվականին դերասանուհուն ախտորոշել Էին ձվարանների քաղցկեղ, բուժման համար միջոցները նա հանգանակել Էր քրաուդֆանդինգի (ժողովրդական ֆինանսավորման) օգնությամբ, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: