Գլասթոնբերիի երաժշտական փառատոնի տոմսերը խլխլել են 35 րոպեում

ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 2019 թվականի հունիսի վերջին Գլասթոնբերիում կայանալիք երաժշտական փառատոնի տոմերը խլխլել են վաճառքում դրանց հայտնվելուց հետո 35 րոպեի ընթացքում: Ամենամյա միջոցառման կազմակերպիչ Էմիլի Իվիսը Twitter-ում գրել Է, որ սահմանվել Է տոմսեր ձեռք բերել ցանկացողների թվաքանակի ռեկորդ, որոնց վաճառքն սկսվել Է Լոնդոնի ժամանակով առավոտյան ժամը 9-ին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Իվիսը նշել Է, որ դրա պահանջարկը խիստ զարմացրել Է:

Նաեւ մի քանի րոպեի ընթացքում ամբողջությամբ վաճառվել են այն տոմսերը, որոնք ներառում են ավտոբուսի տրանսֆերը մինչեւ փառատոնի անցկացման վայր: «Բոլոր տոմսերը վաճառված են: Մենք զարմացած ենք նման պահանջարկից, երեւում Է, ռեկորդային թվով մարդիկ են փորձել տոմսեր գնել: Շնորհակալություն ձեզ՝ համբերության եւ անհավանական աջակցության համար, իսկ նրանք, ովքեր չեն կարողացել տոմսեր գնել, կկարողանան դա անել ապրիլին»,- ասել Է Իվիսը: Երաժշտության բազմաթիվ սիրահարներ գանգատվել են, որ չեն կարողանում տոմսերի վաճառքի կայք մտնել սերվերների գերբեռնվածության պատճառով:

2019 թվականի գարնանը վաճառքում կլինեն վերադարձված տոմսերը: Գլասթոնբերիի փառատոնը 2019 թվականի հունիսի 26-ից մինչեւ 30-ն անցկացվելու Է Սոմերսեթի կոմսության Ուորսի ֆերմայում, եւ, ինչպես սպասվում Է, փառատոն կայցելի մոտավորապես 200 հազար մարդ: Կատարողների ցուցակը դեռեւս հայտարարված չԷ, թեեւ Պոլ Մաքքարթնիին նշում են որպես փառատոնի հավանական հեդլայներներից մեկը: Միջոցառման բոլոր օրերի համար ստանդարտ տոմսը ժամանակակից երաժշտության սիրահարների վրա նստել Է 248 ֆունտ (325 դոլար)՝ գումարած ամրագրման համար դրամական գանձումը:

Գլաստոնբերիի փառատոնը համարում են հանդիսախաղերի արվեստի խոշորագույն համաշխարհային փառատոնը, որն անցկացվում Է բնության գրկում: 2018 թվականին փառատոնը չի անցկացվել: Նման ընդմիջումները պատահում են հինգ-վեց տարին մեկ, որպեսզի հանգստանալու հնարավորություն տան ֆրեմային, հարեւան գյուղին եւ փառատոնի կազմակերպիչներին: Գլասթոնբերիի փառատոնն անցկացվում Է 1970 թվականից եւ համարվում Է Մեծ Բրիտանիայի երաժշտական կյանքի գլխավոր իրադարձություններից մեկը: Ամեն տարի փառատոն հազարավոր մելոմաններ են այցելում ամբողջ աշխարհից:

Փառատոնում միջոցառումների անցկացման ողջ ժամանակաշրջանում ելույթ են ունեցել այնպիսի խմբեր ու կատարողներ, ինչպիսիք են՝ Led Zeppelin-ը, Դեւիդ Բոուին, Էլվիս Կոստելլոն, The Smiths-ը, Chemical Brothers-ը, Massive Attack-ը, Oasis-ը,, Pulp-ը, Jamiroquai-ը, The Cure-ը, U2-ը, Radiohead-ը, Blur-ը, Coldplay-ը, Arctic Monkeys-ը, The Killers-ը եւ շատ ուրիշներ: