Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորհել են վիրաբույժ Դենի Մուքվեգեին եւ իրավապաշտպան Նադյա Մուրադին

ԵՐԵՎԱՆ, 5 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 2018 թվականի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորհվել Է վիրաբույժ Դենի Մուքվեգեին եւ իրավապաշտպան Նադյա Մուրադին «սեռական բռնությունը որպես պատերազմի զենք օգտագործման եւ զինված հակամարտությունների դադարեցմանն ուղղված նրանց ջանքերի համար»: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հոկտեմբերի 5-ին հայտնել Է Նորվեգիայի նոբելյան կոմիտեն:

Խաղաղության Նոբելյան մրցանակն առաջին անգամ շնորհվել Է 1901 թվականին: Այն հանձնվել Է 98 անգամ, մրցանակն ստացել Է 131 դափնեկիր: Եղել են տարիներ, երբ այս անվանակարգում հաղթող չի հայտարարվել (վերջին անգամ՝ 1972 թվականին): Պատճառները եղել են Առաջին եւ Երկրորդ աշխարհամարտերը, կոմիտեի անդամների միջեւ հակասությունները եւ «արժանավոր թեկնածուների բացակայությունը»:

Պարգեւի դրամական բաղադրիչի չափը 2018 թվականին կկազմի 9 մլն կրոն (1,02 մլն դոլար): Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրները, որպես կանոն, ստացված փողերը նվիրաբերում են բարեգործությանը: Մրցանակի հանձնման արարողությունը կկայանա Օսլոյում դեկտեմբերի 10-ին՝ շվեդ քիմիկոս Ալֆրեդ Նոբելի մահվան տարելիցին, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM