Հելեն Միրենին առաջին անգամ ցուցադրել են Եկատերինա Երկրորդի կերպարում

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: HBO հեռուստաալիքը ներկայացրել Է Հելեն Միրենի առաջին լուսանկարը Եկատերինա Երկրորդի կերպարում: Դերասանուհին ռուս կայսրուհուն մարմնավորելու Է մինի-սերիալում: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է The Hollywood Reporter-ը:

See the first look at Helen Mirren in @HBO, Sky miniseries 'Catherine the Great' https://t.co/xiqBJ3wwgA pic.twitter.com/vB2bk5YfeK