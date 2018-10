Լեգենդները չեն մեռնում. մարզիկները ևս հրաժեշտ են տվել Շառլ Ազնավուրին

ԵՐԵՎԱՆ, 2 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայկական և համաշխարհային սպորտի ներկայացուցիչները ևս իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել մեծանուն շանսոնյե Շառլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ` ֆուտբոլի աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Յուրի Ջորկաեֆը լուսանկար է հրապարակել լեգենդար երգչի հետ:

Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյան իր Twitter էջում գրել է. «Մեծագույն սգո օր է մեզ համար: Ազնավուրը միավորում էր մարդկանց իր արվեստով: Շնորհակալություն քեզ մաեստրո այն ամենի համար, ինչ դու արեցիր Հայաստանի համար: Միշտ կհիշեմ այն առիթները, որոնց ժամանակ առիթ եմ ունեցել խոսելու ձեզ հետ»:

Very very sad day to all of us. Charles Aznavour dedicated his life to bringing people together through his art. Thank you maestro for everything you have done for Armenia. I will always remember the occasions I had the privilege to talk to you.