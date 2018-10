Նյու Յորքի օդանավակայանում բռնկվել է Delta Air Lines ընկերության ինքնաթիռը. Fox News

ԵՐԵՎԱՆ, 2 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Delta Air Lines ավիաընկերության մարդատար ինքնաթիռը վերթիռից առաջ կրակով Է բռնկվել Նյու Յորքի Ջոն Քենեդիի անվան օդանավակայանում: Միջադեպի հետեւանքով ոչ ոք չի տուժել: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հոկտեմբերի 1-ին հայտնել Է Fox News հեռուստաալիքը:

Հեռուստաալիքի տեղեկատվությամբ՝ ինքնաթիռը Նյու Յորքից պետք Է թռչեր Գանա: Բռնկումը առաջացել Է շասսիի հատվածամասում, երբ հանրանավն արդեն գտնվում Էր թռիչքավայրԷջքային գոտում: Ուղեւորները եւ անձնակազմի անդամները տարահանվել են արտակարգ ծառայությունների կողմից, հրդեհը հաջողվել Է օպերատիվորեն մարել: Միջադեպը չի ազդել օդանավակայանի աշխատանքի վրա:

Ինչպես ճշտում Է Pix11 պորտալը, Boeing 767 ինքնաթիռում եղել են 250 ուղեւոր եւ անձնակազմի ութ անդամ, մեկնելու համար նրանց առաջարկել են այլընտրական չվերթեր, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Mon., 10/1, JFK Airport; Delta aircraft aborted take off, reported gear fire. Port Authority Police Aircraft Rescue Fire Fighter (ARFF) Unit on scene. #PAPDPROTECTSNYNJ #PAPD #JFKAIRPORT pic.twitter.com/R1dBpwihcM