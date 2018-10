Կյանքից հեռացել է իսկական լեգենդ, ով հատել է սահմաններն ու դարաշրջանները. Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար

ԵՐԵՎԱՆ, 1 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ֆրանսիան մեծ կորուստ է կրել, կյանքից հեռացել է մեծանուն երգահան Շառլ Ազնավուրը, իսկական լեգենդ, ով հատել է սահմաններն ու դարաշրջանները: Այս մասին Ֆրանսիայի Մշակույթի նախարարության Թվիթերի միկրոբլոգում գրառում է կատարել Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար Ֆրանսուազա Նիսենը:

«Ֆրանսիացիները կորցրեցին Շառլ Ազնավուրին, անձնավորություն, ով ավելի քան 70 տարի գերել է իր անմոռանալի երգերով»,- «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ նշել է Ֆրանսուազա Նիսենը:

La France perd Aznavour, un de ses plus grands poètes, toujours à l’avant-garde, une véritable légende qui a traversé les frontières et les époques.

Les Français perdent Charles, un visage familier qui les a emmenés pendant plus de 70 années au pays de ses inoubliables chansons.