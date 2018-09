Մխիթարյանը հարցազրույց է տվել «Արսենալ»-ի պատանի երկրպագուին  

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի և Լոնդոնի «Արսենալ»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հարցազրույց է տվել «զինագործների» պատանի երկրպագուին:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ` այս մասին գրում է ակումբի պաշտոնական կայքը: Անգլիայի լիգայի գավաթի խաղարկությունից հետո Մխիթարյանը հարցազրույց է տվել պատանուն, իսկ վերջինս զրույցից հետո չի զսպել իր ուրախությունը:

When you're one of our @JuniorGunners, but you just got to interview @HenrikhMkh



#CarabaoCup pic.twitter.com/dx59WXeNyp