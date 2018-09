Պաշտոնապես մեկնարկել է «Կանաչ նախաձեռնություններ» արշավը

Սեպտեմբերի 18-20

Էկոլոգիական թեմաներով ֆիլմերի հանրային ցուցադրություններ 1. Before the Flood («Փրկել մոլորակը»), 2016, ԱՄՆ Թումո տեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն (Հալաբյան 16), սեպտեմբերի 18, ժամը 19:00 2. A Plastic Ocean («Պլաստիկե օվկիանոսը»), 2016, ԱՄՆ «Նարեկացի» արվեստի միություն (Վարդանանց 16/1), սեպտեմբերի 19, ժամը 19:00 3. Little yellow boots, («Փոքրիկ դեղին կոշիկներ»), 2017, Գերմանիա, Իսահակյանի անվան գրադարան (Նալբանդյան 4/1 ), սեպտեմբերի 20, ժամը 15:00