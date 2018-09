Հնագետները Եգիպտոսում հայտնաբերել են 4 հազար տարվա պատմություն ունեցող 800 դամբարան

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եգիպտոսում հնագետները հայտնաբերել են հնագույն դամբարաններ, որոնք ունեն 4 հազարից ավելի տարվա պատմություն: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, հղում կատարելով ՏԱՍՍ գործակալությանը, այս մասին տեղեկացնում է «Egypt Independent»-ը: Ուսումնասիրությունները կատարվել են Կահիրեից հարավ ընկած հատվածում՝ Լիշտ հնագույն շրջանում: Այդ վայրը հայտնի է հնագույն գտածոների հայտնաբերմամբ:

Բուրգերի համալիրի ղեկավար Ադել Օկաշին նշել է, որ մասնագետներն արդեն ավարտել են հայտնագործության փաստաթղթավորման գործընթացը:

