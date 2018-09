Հայտարարվել Է աշխարհում ամենաբարձր վարձատրվող ռեփերը

ԵՐԵՎԱՆ, 13 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հիփ-հոփ կատարող Շոն Քարթերը, որը հանդես Է գալիս Ջեյ-Զի կեղծանունով, ամերիկյան Forbes հրատարակության վարկածի համաձայն, դարձել Է տարվա ամենաբարձր վարձատրվող ռեփերը: Վերջին 12 ամսվա ընթացքում երաժիշտը վաստակել Է 76,5 մլն դոլար, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:

Նշվում Է, որ Ջեյ-Զին առավել բարձր վարձատրվող ռեփ կատարողների վարկանիշը գլխավորել Է շնորհիվ նախեւառաջ Everything Is Love ալբոմի՝ առաջին ստուդիական սկավառակի, որը նրա կողմից ձայնագրվել Է կնոջ՝ Բեյոնսեի հետ համատեղ: Բացի այդ, նա գումարներ Է վաստակել On The Run II հյուրախաղերի շնորհիվ: Երկրորդ տեղում Շոն Քոմբսն Է, որն ավելի վաղ հայտնի Էր որպես Դիդի, իսկ 2017 թվականի նոյեմբերին կեղծանունը փոխել Է՝ Սեր: Նա վաստակել Է 64 մլն դոլար: Երրորդ հորիզոնականում հայտնվել Է Քենդրիք Լամարը՝ 58 մլն դոլարով:

Թոփ-10-ում նաեւ տեղ են գտել՝ ռեփեր Դրեյքը (47 մլն դոլար), J. Cole-ը (35,5 մլն), Դոկտոր Դրեն (35 մլն), Nas-ը (35 մլն), Փիթբուլը (32 մլն), Future-ը (30 մլն) եւ Քանյե Ուեսթը (27,5 մլն). Ընդամենը ցուցակում հայտնվել են 20 հիփ-հոփ կատարողներ, վերջին տեղը միմյանց միջեւ բաժանել են երաժիշտներ Russ-ը, Meek Mill-ը եւ Swizz Beatz-ը, որոնցից յուրաքանչյուրը վաստակել Է 15-ական միլիոն դոլար: