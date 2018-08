Տասներորդ անգամ մերժել են վաղաժամկետ ազատել Ջոն Լենոնին սպանողին. New York Post



ԵՐԵՎԱՆ, 24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: The Beatles-ի հիմնադիր Ջոն Լենոնին սպանած Մարկ Դեւիդ Չեփմենը կմնա բանտում: Ինչպես օգոստոսի 23-ին հայտնել Է New York Post թերթը, այս որոշումն ընդունել Է պայմանական-վաղաժամկետ ազատման հանձնաժողովը, որը մերժել Է բավարարել ներման վերաբերյալ հանցագործի տասներորդ խնդրագիրը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Հանձնաժողովի անդամները, որի կազմում եղել են Մարկ Քոփոլան եւ Օթիս Քրուզը, որոշել են, որ Չեփմենը չի կարող ազատ արձակվել, քանի որ, նրանց կարծիքով, նա դեռեւս վտանգ Է ներկայացնում հասարակության համար, նշում Է հրատարակությունը:

63-ամյա հանցագործը ներման վերաբերյալ նոր խնդրագիր կկարողանա ներկայացնել միայն 2020 թվականին:

Այսպիսով, Չեփմենը կշարունակի իր ցմահ ազատազրկումը կրել Նյու Յորքի նահանգի Wende խիստ ռեժիմի բանտում:

Չեփմենը The Beatles-ի հիմնադիրին գնդակահարել Է 1980 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Նյու Յորքի Կենտրոնական զբոսայգու մոտ՝ Dakota անվանումով շենքի մուտքից ոչ հեռու, որտեղ Լենոնն այն ժամանակ ապրում Էր կնոջ՝ Յոկո Օնոյի հետ, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: