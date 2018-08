Eagles-ի ռոքերները Մայքլ Ջեքսոնին հետ են մղել երաժշտական Օլիմպոսից

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Eagles խմբի «Their Greatest Hits 1971-1975» ալբոմը բոլոր ժամանակների ամենավաճառվող ալբոմն Է դարձել Ձայնագրող ընկերությունների ամերիկյան ասոցիացիայի (RIAA) վարկածով: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հաղորդվում Է RIAA-ի կայքում:

Ռոք-խմբի ալբոմը պլատինե Է դարձել 38-րդ անգամ (ավելի քան 38 մլն օրինակ Է վաճառվել Է 1976 թվականի փետրվարին դրա թողարկելու պահից ի վեր): Նույն տարվա դեկտեմբերին թողարկված ,Hotel Californiaե-ն այժմ բոլոր ժամանակների երրորդ ամենավաճառվող ալբոմն Է (ավելի քան 26 մլն օրինակ): «Շնորհավորում ենք Eagles-ին, որը ցնցող սխրագործություն Է կատարել՝ ստեղծելով երաժշտության պատմության մեջ լավագույն երեք ալբոմներից երկուսը,-հայտարարել Է RIAA-ի ղեկավար Քարի Շերմանը:-Այս երկու ալբոմները տպավորիչ կերպով դիմացել են ժամանակի փորձությանը»:

Ռոքերներն առաջ են անցել փոփ-երաժշտության արքա Մայքլ Ջեքսոնից, որի ,Thrillerե ալբոմը երկրորդ տեղն Է իջել առաջատարների եռյակում (33 մլն օրինակ): Eagles խումբը Գլեն Ֆրայի եւ Դոն Հենլիի կողմից հիմնվել Է 1971 թվականին եւ ցրվել 1980 թվականին: Դրանից հետո Ֆրայը մենակատարի հաջող կարիերա Է արել՝ ձայնագրելով The One You Love, Smuggler՚s Blues եւ The Heat Is On երգերը. 1994 թվականին խումբը վերամիավորվել Է եւ թողարկել Hell Freezes Over վերտառությամբ ալբոմը: 2016 թվականի հունվարի 19-ին Ֆրայը մահացավ 67 տարեկան հասակում: Դրանից հետո խումբը կրկին ցրվեց, բայց 2017 թվականին կայացավ նրա հերթական վերամիավորումը: