Ավստրալիայում 457 երաժիշտ միաժամանակ նվագել Է Highway to Hell-ը



ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Sydney Guitar Festival փառատոնում 457 մարդ Էլեկտրակիթառներով միաժամանակ կատարել Է AC/DC խմբի Highway to Hell կոմպոզիցիան, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

The Choirboys-ի ավստրալացի կատարողները ռիթմը տվել են բեմից, իսկ մնացած երաժիշտները եղել են ունկնդիրների բազմության մեջ: Նրանք նվագել են մեղեդին՝ օգտագործելով հատուկ ուժեղարարներ, որոնք կարելի Էր ստանալ միայն գրանցվելուց եւ երաժիշտներից դրամահավաքի հաշվին 45 դոլար վճարելուց հետո:

Այսպիսով, պաշտոնական համաշխարհային ռեկորդ Է սահմանվել ամենամեծ մեծ թվով այն մարդկանց ցուցանիշով, որոնք միաժամանակ նույն մեղեդին են կատարել Էլեկտրակիթառներով:

Նախորդ ռեկորդը 2013 թվականին սահմանվել Էր Հնդկաստանում: Այն ժամանակ հարյուրավոր երաժիշտներ Knocking On Heavens Door երգը կատարել Էին Guns N՚ Roses-ի տարբերակով:

Հնդկաստանի փառատոնում հավաքված բոլոր միջոցները օգտագործվել Էին բարեգործական նպատակներով՝ օգնություն անօթեւաններին եւ կարիքավորներին: Սիդնեյում միջոցառման մասնակիցները խոստացել են վարվել նույն ձեւով:

AC/DC-ը (անգլերեն՝ alternating current/direct current՝ «փոփոխական հոսանք/մշտական հոսանք) ավստրալական ռոք խումբ Է, որը Սիդնեյում 1973 թվականին ստեղծվել Է Շոտլանդիայից սերված Մալքոլմ եւ Անգուս Յանգ եղբայրների կողմից:

Այնպիսի խմբերի հետ միասին, ինչպիսիք են՝ Led Zeppelin-ը, Deep Purple-ը, Queen-ը, Iron Maiden-ը, Scorpions-ը, Black Sabbath-ը, AC/DC-ը հաճախ համարում են հարդ-ռոքի եւ հեւի-մետալի պիոներներ: Իսկ երաժիշտներն իրենք իրենց երաժշտությունը համարել են ռոք-ն-ռոլ:

Կոլեկտիվն ամբողջ աշխարհում վաճառել Է ալբոմների 200 միլիոնից ավելի օրինակ, ներառյալ 72 միլիոնը՝ ԱՄՆ-ում: Ամենահաջողված ալբոմը՝ Back in Black-ը, ավելի քան 22 մլն օրինակով վաճառվել Է ԱՄՆ-ում եւ ավելի քան 42 միլիոն օրինակով` նրա սահմաններից դուրս, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: