Ավտոմոբիլը մխրճվել Է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի մերձակա արգելափակոցի մեջ

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ավտոմեքենան օգոստոսի 14-ին մխրճվել Է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի մերձակա արգելափակոցի մեջ: Զինված ոստիկանությունը շրջապատել Է մեքենան: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Daily Mail-ը:

Ականատեսները հարվածի բարձր ձայնը լսել են առավոտվա ժամը մոտավորապես 07:30-ին, երբ արծաթավուն ավտոմեքենան մխրճվել Է արգելափակոցի մեջ: Միջադեպի վայր Է ժամանել զինված ոստիկանությունը եւ շրջապատել մեքենան: Պատահարի հանգամանքները պարզվում են, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn