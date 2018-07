ԱՄՆ-ի օդերեւութաբանական արբանյակը տեսագրել Է Կալիֆոռնիայում մոլեգնող հրդեհները

ԵՐԵՎԱՆ, 31 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի՝ Օվկիանոսների եւ մթնոլորտի հետազոտության ազգային վարչությունը (NOAA) հուլիսի 30-ին ցուցադրել Է, թե Երկրի ուղեծրից ինչ տեսք ունեն բնական հրդեհները Կալիֆոռնիայի նահանգում՝ Twitter-ում զետեղելով համապատասխան տեսանյութը: NOAA-ի տվյալներով՝ «այս շաբաթ տապի վտանգավոր ալիքը» կարող Է բարդացնել իրավիճակը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Անտառահանդակների պաշտպանության եւ հակահրդեհային պահպանության վարչությունը հուլիսի 30-ին նախազգուշացրել Է աղետի գոտում Էքստրեմալ պայմանների մասին: Ինչպես նշում են գերատեսչությունում, «քամու ուղղության մշտական փոփոխությունը» եւ երաշտն իրենց «լուման են ներդնում» կրակի «սրընթաց տարածման գործում»:

Վարչության տվյալների համաձայն՝ նահանգում ամենախոշոր ութ հրդեհներից մեկը, որը մոլեգնում Է Շասթայի օկրուգում, ընդգրկել Է 330,2 քառակուսի կիլոմետր տարածք: Այն հաջողվել Է տեղափակել 20 տոկոսով՝ հուլիսի 29-ի 5 տոկոսի համեմատությամբ: Արդեն մեկ շաբաթվա ընթացքում Շասթայում մոլեգնող կրակի պատճառով տարահանվել Է գրեթե 40 հազար մարդ:

Կալիֆոռնիայի հյուսիսում հրդեհները կարող են հասցնել ավելի քան 100 միլիոն դոլար գումարի վնաս: Այս մասին հայտնել Է Reuters գործակալությունը՝ վկայակոչելով Aon Benfield ապահովագրական ընկերությունը: Հրդեհն արդեն ոչնչացրել Է 723 շենք եւ սպառնում Է եւս առնվազն 5 հազար շինությունների: Տարերքի հետեւանքով զոհվել Է վեց մարդ, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

NOAA's #GOES17 satellite saw smoke from the #wildfires in northern #California late yesterday, note the high white clouds blowing over the brown-colored smoke beneath. This week a dangerous heatwave with triple digit temps is expected to exacerbate the situation. pic.twitter.com/NhroaD3RuB