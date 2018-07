Մադիսոնի արվարձանում պայթյուն Է որոտացել. AP

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Պայթյուն Է որոտացել Մադիսոնի արվարձանում (Վիսկոնսինի նահանգ), կան տուժածներ: Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, այս մասին հաղորդել Է Associated Press գործակալությունը՝ վկայակոչելով տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներին: Գործակալության տվյալներով՝ պայթյունը տեղի Է ունեցել այն բանից հետո, երբ շինարարը վնասել Է գազատարը, տուժել են երկու հրշեջ եւ ոստիկանության աշխատակիցը:

Մի քանի մարդ հոսպիտալացվել Է, զոհվածների մասին տեղեկատվություն չի ստացվել: Պատահարի վայրում հրդեհ Է սկսվել:

Միջադեպը տեղի Է ունեցել բարի շենքում: Ոստիկանությունը եւ հրշեջ պահպանության աշխատակիցները պատահարի վայր են կանչվել գազի արահոսի մասին տվյալներ ստանալուց հետո: Պայթյունի վայրում հրդեհ Է բռնկել: Բոլոր երեք տուժածները հոսպիտալացվել են: Չի բացառվում, որ վնասվածքներ կարող Էին ստանալ նաեւ այլ մարդիկ, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

The @glassnickel building is fully engulfed from the #barrhouse #explosion that occurred across Main St in #sunprairie You can hear yet another small explosion. pic.twitter.com/teysecYiMH