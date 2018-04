NYT-ն եւ WP-ն Պուլիտցերյան մրցանակ են ստացել ԱՄՆ-ի ընտրություններին «ՌԴ-ի միջամտության» լուսաբանման համար

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Ներքին քաղաքական թեմայով լավագույն նյութ» անվանակարգում Պուլիտցերյան մրցանակն ապրիլի 16-ին շնորհվել Է The New York Times (NYT) եւ Washington Post (WP) թերթերի խմբագրություններին՝ ԱՄՆ-ի նախընտրական արշավին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության վերաբերյալ նյութերի շարքի համար:

Ինչպես հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը, Կոլումբյան համալսարանի Ժուռնալիստիկայի դպրոցում կայացած արարողությանն այս մասին հայտարարել Է Պուլիտցերյան մրցանակի կազմկոմիտեի ղեկավար Դանա Քենեդին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Միջազգային ժուռնալիստիկայի բնագավառում Պուլիտցերյան մրցանակը շնորհվել Է Reuters լրատվական գործակալության աշխատակիցներին «Ֆիլիպիններում թմրամոլության դեմ պատերազմի ընթացքում կատարված դաժան սպանությունների դրվագները» լուսաբանելու համար:

«Հասարակությանը ծառայելու համար» մրցանակի դափնեկիրներ են դարձել The New York Times թերթը եւ The New Yorker հանդեսը սեռական ոտնձգությունների հանգամանքների հետաքննության մասին նյութերի շարքի համար: «Լավագույն գեղարվեստական ստեղծագործություն» անվանակարգում Պուլիտցերյան մրցանակը բաժին Է հասել Էնդրյու Շոն Գրիրին «Ավելի ու ավելի փոքր» (Less) վեպի համար: Գիրքը պատմում Է այն մասին, թե մարդիկ ինչպես կարող են սիրել ծերության ժամանակ: